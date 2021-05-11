Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında heyecan başladı. Son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, Sivasspor'u devirip Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve siyah-beyazlıların olası mağlubiyetinde liderliğe oturmak. Konuk Sivasspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlar çıkartıp hem 5.'lik yarışında yara almamak hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bu zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

Sivasspor: Açıklandığında güncellenecektir.

29 MAÇIN 17'Sİ FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe, Süper Lig'de DG Sivasspor ile 30. kez rakibiyle karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, DG Sivasspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.