Yüzde 100 Mesut Özil

Mesut Özil, Ankaragücü maçını yüzde yüz pas isabetiyle tamamladı. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı 79 dakikada toplam 37 isabetli pas verirken bu pasların 28’ini rakip sahada yaptı, 4 şut pası verdi. Yavaş yavaş beklenen kimliğine kavuşma sinyalleri veren Özil maçın ardından sosyal medya hesabından, “İnanılmaz bir mücadele ve galibiyet. Yolumuza devam” paylaşımı yaparken, Caner ile İrfan Can’dan beğeni aldı..
Mesut Özil, Ankaragücü maçını yüzde yüz pas isabetiyle tamamladı. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı 79 dakikada toplam 37 isabetli pas verirken bu pasların 28'ini rakip sahada yaptı, 4 şut pası verdi. Yavaş yavaş beklenen kimliğine kavuşma sinyalleri veren Özil maçın ardından sosyal medya hesabından, "İnanılmaz bir mücadele ve galibiyet. Yolumuza devam" paylaşımı yaparken, Caner ile İrfan Can'dan beğeni aldı..