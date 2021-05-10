Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Son dakika transfer haberi: 'a kancası! İşte masadaki rakam...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon sarı lacivertlilerde ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için sesleri yükseliyor. Yıldız oyuncu için iki takımının devrede olduğu öğrenilirken, Kanarya'nın isteyeceği rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:49
Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde fırtınası hız kesmiyor.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın 'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.

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