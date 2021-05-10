Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.
Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.
Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor.
Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı.
Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.
Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.