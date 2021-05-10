Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig kancası! İşte masadaki rakam...

Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.