Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Son dakika spor haberi: Yeni böyle uçacak! 2022 model transferler...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yandan lig maçları düşünülürken bir yandan da gelecek sezon için transfer planları başladı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, transfer edeceği isimleri şimdiden belirledi. İşte 'yı uçuracak 2022 model transferler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:15
Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde gelecek sezonun planlaması da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans sarı lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ YILDIZLAR:

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

EDIN VISCA

'de yaz döneminin ilk hedefi Edin Visca. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Edin Visca için pazarlıklara başladı.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

İKİ MEVKİDE DE OYNUYOR

Edin Visca, 1990 yılında Bosna-Hersek'in Olovo kentinde dünyaya geldi. Yıldız kanat oyuncusu futbola ülkesinin takımlarından FK Buducnost Banovici'de başladı. Asıl mevkisi sağ kanat olan Visca, ayrıca orta sahanın sağ tarafında ve sağ bek mevkiinde de oynayabiliyor. 31 yaşında ve 1,72 boyunda olan Boşnak oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Visca'nın en yüksek piyasa değeri 13 Milyon Euro, mevcut piyasa değeri ise 10 Milyon Euro. Oyuncu bu sahip olduğu piyasa değeriyle Süper Lig'in en pahalı 6. futbolcusu konumunda.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

CENGİZ ÜNDER

Emre Belözoğlu, Leicester'da kiralık oynayan milli yıldızı Cengiz Ünder'i gelecek sezon sarı lacivertli kadroda görmek istiyor. İngiltere'de beklediği forma şansını bulamayan Cengiz, genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Cengiz'in sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

ROMA'YA DÖNÜYOR!

1997 yılında Balıkesir'de doğan Cengiz Ünder, Roma'dan Leicester City takımına transfer olmuştur. Leicester City'de kiralık olarak forma giyen 19 yaşında futbolcu, A Milli Takım forması giymektedir. Leicester City'nin Cengiz Ünder'in 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

KENAN KARAMAN

Transferin gözde isimlerinden Kenan Karaman için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Kenan Karaman santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk milli futbolcudur. 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Karaman'ın sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

ALEXIS SANCHEZ

Fotomaç Gazetesi Genel yayın yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer çalışmalarını sürdüren 'ye Inter'den müthiş teklif geldiğini açıkladı.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

İşte Uzundurukan'ın sözleri: Serie A şampiyonu Inter, yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan Alexis Sanchez'i kiraya vermek istiyor. İnter, Mesut Özil'i transfer eden 'ye şöyle bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 'Alexis Sanchez'in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın.' Bu teklife Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

DÜNYA LİSTESİNDE

32 yaşındaki dünya yıldızı Alexis Sanchez, Şilili futbolcudur. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. "El Niño Maravilla" olarak da tanınan Sanchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

AARON BOUPENDZA

Süper Lig'in gol kralı Boupendza için devre arası transfer dönemi de oldukça hareketli geçmişti. ve Medipol Başakşehir de devre arasında Boupendza ile ilgilendi. Hatayspor'un istediği bonservis bedelini pahalı bulan iki İstanbul takımı da bu transferden vazgeçmişti.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da radarına giren yıldız oyuncunun transferi için yeniden kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

DEVLER PEŞİNDE

Süper Lig devlerinin radarında olan 24 yaşındaki Boubendza, Gabon A Milli Takım formasını 15 kez giydi ve 3 de gol attı. Piyasa değeri 450 bin euro olan yıldız ismin Hatayspor'la 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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