Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.
Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.
Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde gelecek sezonun planlaması da şimdiden başladı.
Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans sarı lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu.
İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ YILDIZLAR:
EDIN VISCA
Fenerbahçe'de yaz döneminin ilk hedefi Edin Visca. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Edin Visca için pazarlıklara başladı.
İKİ MEVKİDE DE OYNUYOR
Edin Visca, 1990 yılında Bosna-Hersek'in Olovo kentinde dünyaya geldi. Yıldız kanat oyuncusu futbola ülkesinin takımlarından FK Buducnost Banovici'de başladı. Asıl mevkisi sağ kanat olan Visca, ayrıca orta sahanın sağ tarafında ve sağ bek mevkiinde de oynayabiliyor. 31 yaşında ve 1,72 boyunda olan Boşnak oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Visca'nın en yüksek piyasa değeri 13 Milyon Euro, mevcut piyasa değeri ise 10 Milyon Euro. Oyuncu bu sahip olduğu piyasa değeriyle Süper Lig'in en pahalı 6. futbolcusu konumunda.
CENGİZ ÜNDER
Emre Belözoğlu, Leicester'da kiralık oynayan milli yıldızı Cengiz Ünder'i gelecek sezon sarı lacivertli kadroda görmek istiyor. İngiltere'de beklediği forma şansını bulamayan Cengiz, genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Cengiz'in sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.
ROMA'YA DÖNÜYOR!
1997 yılında Balıkesir'de doğan Cengiz Ünder, Roma'dan Leicester City takımına transfer olmuştur. Leicester City'de kiralık olarak forma giyen 19 yaşında futbolcu, A Milli Takım forması giymektedir. Leicester City'nin Cengiz Ünder'in 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.
KENAN KARAMAN
Transferin gözde isimlerinden Kenan Karaman için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
Kenan Karaman santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk milli futbolcudur. 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Karaman'ın sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.
ALEXIS SANCHEZ
Fotomaç Gazetesi Genel yayın yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Inter'den müthiş teklif geldiğini açıkladı.
İşte Uzundurukan'ın sözleri: Serie A şampiyonu Inter, yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan Alexis Sanchez'i kiraya vermek istiyor. İnter, Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe'ye şöyle bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 'Alexis Sanchez'in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın.' Bu teklife Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...
DÜNYA LİSTESİNDE
32 yaşındaki dünya yıldızı Alexis Sanchez, Şilili futbolcudur. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. "El Niño Maravilla" olarak da tanınan Sanchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.
AARON BOUPENDZA
Süper Lig'in gol kralı Boupendza için devre arası transfer dönemi de oldukça hareketli geçmişti. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir de devre arasında Boupendza ile ilgilendi. Hatayspor'un istediği bonservis bedelini pahalı bulan iki İstanbul takımı da bu transferden vazgeçmişti.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da radarına giren yıldız oyuncunun transferi için yeniden kolları sıvadı.
DEVLER PEŞİNDE
Süper Lig devlerinin radarında olan 24 yaşındaki Boubendza, Gabon A Milli Takım formasını 15 kez giydi ve 3 de gol attı. Piyasa değeri 450 bin euro olan yıldız ismin Hatayspor'la 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.