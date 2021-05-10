Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe böyle uçacak! 2022 model transferler...

İKİ MEVKİDE DE OYNUYOR

Edin Visca, 1990 yılında Bosna-Hersek'in Olovo kentinde dünyaya geldi. Yıldız kanat oyuncusu futbola ülkesinin takımlarından FK Buducnost Banovici'de başladı. Asıl mevkisi sağ kanat olan Visca, ayrıca orta sahanın sağ tarafında ve sağ bek mevkiinde de oynayabiliyor. 31 yaşında ve 1,72 boyunda olan Boşnak oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Visca'nın en yüksek piyasa değeri 13 Milyon Euro, mevcut piyasa değeri ise 10 Milyon Euro. Oyuncu bu sahip olduğu piyasa değeriyle Süper Lig'in en pahalı 6. futbolcusu konumunda.

