Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.