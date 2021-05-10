Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: 'dan flaş itiraf! ...

Son dakika spor haberi: 'ın dünyaca ünlü yıldızı , katıldığı bir yayında ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:51
Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

'ın yıldız orta sahası , maçının atmosferini unutamıyor.

Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

PAUL POGBA'NIN UNUTAMADIĞI MAÇ HANGİSİ?

, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında ile karşılaştı.

Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Old Trafford'da 4-1 kazanan 'da Pogba iki gol kaydederken Kadıköy'deki karşılaşmada ise rakibini Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Paul Pogba'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Jose Mourinho yönetimindeki 'ın tek golü Wayne Rooney'den gelmişti.

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