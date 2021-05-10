Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları yeniden yeşerdi. Başkentte Ankaragücü'nü mucizevi şekilde uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'a kaybetmesiyle zirveyle farkı bitime 2 maç kala 2'ye düşürdü.
Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları yeniden yeşerdi. Başkentte Ankaragücü'nü mucizevi şekilde uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'a kaybetmesiyle zirveyle farkı bitime 2 maç kala 2'ye düşürdü.
Son iki haftada Sivasspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak olan Kanarya iki maçını da kazanması, lider Beşiktaş'ın bir maçında yenilmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Geçmişte iki kez son haftada şampiyonluk kaybeden camia bu kez tersinin gerçekleşmesini bekliyor.
HER ŞEY MÜMKÜN
Emre Belözoğlu, oyuncularından kendi maçlarına odaklanmalarını isterken, futbolda her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yine takılabileceğini dile getirerek, "İlk gün söylediğim gibi önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz 2 maçımızı kazanalım gerisi Allah'ın takdiri. Allah'ın izniyle sonu güzel olacak" ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, şampiyon olamasalar dahi özellikle son haftalarda ortaya koydukları mücadele nedeniyle tüm oyuncularının tebriği hak ettiğini de dile getirdi.