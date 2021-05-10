Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika haberleri | 'de 'dan şampiyonluk sözleri!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , deplasmanında attığı son saniye golüyle zirveye tutundu. Lider ile puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler yeniden umutlandı. Teknik direktör , büyük sevinç yaşanan Ankaragücü maçının ardından oyuncularına şampiyonluğa inanmalarını söyledi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

'de şampiyonluk umutları yeniden yeşerdi. Başkentte 'nü mucizevi şekilde uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 'ın derbide 'a kaybetmesiyle zirveyle farkı bitime 2 maç kala 2'ye düşürdü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Son iki haftada ve (D) ile karşılaşacak olan Kanarya iki maçını da kazanması, lider 'ın bir maçında yenilmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Geçmişte iki kez son haftada şampiyonluk kaybeden camia bu kez tersinin gerçekleşmesini bekliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

HER ŞEY MÜMKÜN

, oyuncularından kendi maçlarına odaklanmalarını isterken, futbolda her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, 'ın yine takılabileceğini dile getirerek, "İlk gün söylediğim gibi önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz 2 maçımızı kazanalım gerisi Allah'ın takdiri. Allah'ın izniyle sonu güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Belözoğlu, şampiyon olamasalar dahi özellikle son haftalarda ortaya koydukları mücadele nedeniyle tüm oyuncularının tebriği hak ettiğini de dile getirdi.

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