Ozan Premier Lig’e göz kırpıyor

Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan’ın Premier Lig’e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Crystal Palace ve Norwich’in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.
Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.