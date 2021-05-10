Haberler Fenerbahçe Ozan Premier Lig’e göz kırpıyor

Ozan ’e göz kırpıyor

Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan’ın ’e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Crystal Palace ve Norwich’in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Ozan Premier Lig’e göz kırpıyor
Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın 'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.
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