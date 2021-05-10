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Öp Valencia’nın elini

Son 7 maçta 6 gol+2 asistle Fenerbahçe’yi sırtlayan Enner, Ekvador’da da gündem oldu: Süpermen, Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Öp Valencia’nın elini
Sezon başında transferi ses getirse de Mbwana Samatta'nın gölgesinde kalan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin ligde kurtarıcısı oldu. EKVADORLU yıldız özellikle 'nun takımın başına geçmesiyle forvete geçtikten sonra 7 maçta 6 gol+2 asist ile adeta kanatlandı. Ankaragücü önünde de 90+6'da attığı golle takıma hayat veren 31 yaşındaki futbolcu, profesyonelliği ve verilen her görevi sahada yapmasıyla da taraftarın kalbini kazanmış durumda. Öte yandan Valencia'nın başarısı ülkesinde de ses getirdi. Ekvador'da tecrübeli oyuncunun attığı golle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttuğu belirtildi. Lakabına vurgu yapılarak, "Süpermen hayat kurtarmaya devam ediyor" yorumu yapıldı.
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