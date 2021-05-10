"Mertçe oynansın"

FBTV'ye konuşan Sipahioğlu, "Biz tertemiz mücadele veriyoruz Hakemlerle ilgili asılsız iftiralar ortaya koymadık. Ama özellikle bir rakibimiz bunu bir sezon boyu strateji olarak kullandı. 10- 15'e yakın bizim gasp edilen puanımız var. 2 maç kaldı. Kalan iki haftada en azından mertçe herkes mücadele etsin, bütün rakipler ve şampiyonluk yolundaki takımlar aslanlar gibi savaşsın, çatır çatır maçlar olsun, kim ligi nerede bitiriyorsa bitirsin ama kimse algı operasyonları yapmaya çalışmasın. Tepkimiz bu sefer çok sert olacak" ifadelerini kullandı.