Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır!

maçına hazır!

Spor Toto 'in 41. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da 'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:44
Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır!

, 'in 41. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup , yarın saat 20.30'da 'nda karşılaşacak.

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