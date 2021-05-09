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Son dakika spor haberi: 'ye transferde büyük piyango!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Kadrosuna yeni isimler katabilmesi için oyuncu satışı yapması gereken sarı-lacivertlilere müjdeli haber 'dan geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

, Ocak 2019'da 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc'ı sezon başında Genoa'ya kiralık göndermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

İki kulüp arasındaki anlaşmada 26 yaşındaki Zajc'ın 30 resmi maça çıkması halinde Genoa'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmesi yönünde bir madde bulunuyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

Miha Zajc, bugün Genoa'nın Sassuolo ile yaptığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 30. resmi maçına çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

Sloven futbolcu bu maçla birlikte 28 lig, 2 de Kupası karşılaşmasında Genoa forması giymiş oldu. Zajc bu maçlarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

"ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 3,5 MİLYON EURO"

Hürriyet'in haberine göre; ile Genoa'nın Zajc için 30 maç şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle ilgili iki kulüpten de resmi açıklama yapılmamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

Sözleşmeyle ilgili çıkan haberlerde zorunlu satın alma olması halinde Genoa'nın Zajc'ın bonservisi için 'ye 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyeceği belirtilmişti.

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