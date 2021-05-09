Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango!

Sloven futbolcu bu maçla birlikte 28 lig, 2 de İtalya Kupası karşılaşmasında Genoa forması giymiş oldu. Zajc bu maçlarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

"ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 3,5 MİLYON EURO" Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile Genoa'nın Zajc için 30 maç şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle ilgili iki kulüpten de resmi açıklama yapılmamıştı.