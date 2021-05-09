Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

Son dakika spor haberi: ile anlaşma sağladı

Son dakika haberi: 'de şamoiyonluk umutlarını kalan son 2 haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertller sezon sonunda 'den ayrılacak olan ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 14:03
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

'in 40. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Kanarya bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon forvetteki isimlerden beklediği takviyeyi alamayan Fenerbahçe'de gündeme Giroud gelmişti.

GRIOUD İLE ANLAŞMA TAMAM!

Radyospor'un haberine göre; formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Giroud uzun süre 'de ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

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