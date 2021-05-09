Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Kanarya bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon forvetteki isimlerden beklediği takviyeyi alamayan Fenerbahçe'de gündeme Giroud gelmişti.

GRIOUD İLE ANLAŞMA TAMAM!

Radyospor'un haberine göre; Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.