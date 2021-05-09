Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Son dakika haberleri | 'de gelişmesi!

'in 40. haftasında 'nü son saniyede bulduğu golle deviren , gözünü salı günü oynanacak maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken, son iki maçta forma giyemeyen ile ilgili de bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 21:48
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

'in 41'inci hafta maçında, 11 Mayıs Salı günü Demir Grup 'u konuk edecek olan , hazırlıklarına başladı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

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