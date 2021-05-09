Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Süper Lig 'in 41'inci hafta maçında, 11 Mayıs Salı günü Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek olan Fenerbahçe , hazırlıklarına başladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.