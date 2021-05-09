Haberler Fenerbahçe "Kaderde ne varsa onu göreceğiz"

"Kaderde ne varsa onu göreceğiz"

, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi: Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Allah'ın izniyle 'nin yolu açık.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
"Kaderde ne varsa onu göreceğiz"

'nin başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan maçın ardından şöyle konuştu: "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı. Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli."

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