"Kaderde ne varsa onu göreceğiz"

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Emre Belözoğlu maçın ardından şöyle konuştu: "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı. Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli."