Caner’in gözyaşları

Son dakika golüyle Ankaragücü engelini aşan Fenerbahçe'de bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç vardı. Futbolcular uzun süre saha ortasında kalırken, Caner Erkin'in sevinç gözyaşları objektiflere de yansıdı.
Son dakika golüyle Ankaragücü engelini aşan Fenerbahçe'de bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç vardı. Futbolcular uzun süre saha ortasında kalırken, Caner Erkin'in sevinç gözyaşları objektiflere de yansıdı. Tüm takım arkadaşlarıyla tek tek sarılıp, galibiyeti kutlayan Caner'in o anları, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı.