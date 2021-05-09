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Caner’in gözyaşları

Son dakika golüyle engelini aşan 'de bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç vardı. Futbolcular uzun süre saha ortasında kalırken, 'in sevinç gözyaşları objektiflere de yansıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Caner’in gözyaşları
Son dakika golüyle engelini aşan 'de bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç vardı. Futbolcular uzun süre saha ortasında kalırken, 'in sevinç gözyaşları objektiflere de yansıdı. Tüm takım arkadaşlarıyla tek tek sarılıp, galibiyeti kutlayan Caner'in o anları, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı.
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