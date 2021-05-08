Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, kural hatası başvurularını reddeden TFF'ye tepki gösterdi. FBTV'de konuşan Pirşen, "MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm. Gün içerisinde Tahkim Kurulu'na başvuracağız" diyerek şöyle konuştu: "TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek KasımpaşaBeşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. Konu açık, ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakemlerimiz çok kötü. Kritik hatalar her hafta oluyor. Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp. Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin. Fenerbahçe'nin bu sezon 15 puanı hakem kararlarıyla gasp edildi."