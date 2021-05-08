TFF: Kural hatası yok

Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün 29 Nisan tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.
Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün 29 Nisan tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.