Haberler Fenerbahçe TFF: Kural hatası yok

TFF: Kural hatası yok

Futbol Federasyonu (TFF), 'nin maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün 29 Nisan tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
TFF: Kural hatası yok
Futbol Federasyonu (TFF), 'nin maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün 29 Nisan tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.
SON DAKİKA