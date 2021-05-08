Son dakika spor haberleri: Arda Güler ilk kez Ankaragücü Fenerbahçe maçında kadroda!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında oynanan MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşılaşmasında genç futbolcu Arda Güler ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu göreve gelmesinin ardından genç oyunculara ayrı bir önem verirken altyapıdan Arda Güler'in üzerine titriyor. Belözoğlu, MKE Ankaragücü deplasmanında 16 yaşındaki futbolcuya yedekler arasında yer verdi.

Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde çok şeyler beklediği Arda Güler, on numara ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapıyor.

16 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Arda Güler'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.