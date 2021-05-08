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Son dakika spor haberleri: ilk kez Ankaragücü maçında kadroda!

ilk kez kadroya girmenin heyecanını yaşıyor. 'nin genç yıldız adayı, teknik sorumlu tarafından 'in 40. haftasında oynanan maçında yedekler arasında kendine yer buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:39
Son dakika spor haberleri: Arda Güler ilk kez Ankaragücü Fenerbahçe maçında kadroda!

'in 40. haftasında oynanan karşılaşmasında genç futbolcu ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı. Teknik sorumlu göreve gelmesinin ardından genç oyunculara ayrı bir önem verirken altyapıdan Arda Güler'in üzerine titriyor. Belözoğlu, MKE Ankaragücü deplasmanında 16 yaşındaki futbolcuya yedekler arasında yer verdi.

Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde çok şeyler beklediği Arda Güler, ve mevkilerinde görev yapıyor.

16 yaşındaki futbolcu, altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Arda Güler'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.

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