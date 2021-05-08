Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Son dakika haberi: 'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da sportif direktör ve teknik sorumlu 'nun liderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivetlilerde gündeme gelen isimle ilgili kötü haber geldi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:21
Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Sezon başında kadroya dahil edilen Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise kanat transferi önceliğini koruyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme Olympiakos forması giyen eski Galatasaraylı Buruma ve PAOK'un genç yıldızı Christos Tzolis gelmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

BRUMA BELKİ

Yunan basını 'nin gündemine gelen isimlerle ilgili bir haber yayınladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Bruma'nın tarafından kiralanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

TZOLIS İMKANSIZ

Yunan basını ayrıca Tzolis ile ilgili, "'nin Tzolis ile ilgilendiği haberleri tamamen hayal ürünü. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinde bile çok az bulunur." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

'nin Tzolis ile ilgilendiği haberlerini net bir şekilde yalanlanırken birçok nedenden dolayı bu transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da vurguladı.

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