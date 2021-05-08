Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 'İmkansız'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.
Sezon başında kadroya dahil edilen Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı.
Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan Fenerbahçe önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU
Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise kanat transferi önceliğini koruyor.
Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme Olympiakos forması giyen eski Galatasaraylı Buruma ve PAOK'un genç yıldızı Christos Tzolis gelmişti.
BRUMA BELKİ
Yunan basını Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerle ilgili bir haber yayınladı.
Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Bruma'nın Fenerbahçe tarafından kiralanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.
TZOLIS İMKANSIZ
Yunan basını ayrıca Tzolis ile ilgili, "Fenerbahçe'nin Tzolis ile ilgilendiği haberleri tamamen hayal ürünü. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinde bile çok az bulunur." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin Tzolis ile ilgilendiği haberlerini net bir şekilde yalanlanırken birçok nedenden dolayı bu transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da vurguladı.