Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de parola belli: Kazan ve bekle! İşte Belözoğlu'nun 11'i

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de parola belli: Kazan ve bekle! İşte Belözoğlu'nun 11'i

Sarı-lacivertliler, 'nü devirip zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Şampiyonluk ihtimalinin artması içinse lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a takılması beklenecek. Fenerbahçe'de teknik sorumlu , mutlak 3 puan için çıkacağı maçta sahaya sğreceği 11'i de belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de parola belli: Kazan ve bekle! İşte Belözoğlu'nun 11'i

Fenerbahçe, 'de bu akşam deplasmanda 'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Son 3 haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak istiyor. Farkın azalması için Beşiktaş'ın da Galatasaray ile oynayacağı derbide puan kaybetmesi beklenecek. Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

7 EKSİKLE GİTTİLER

Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ve 'nin yanı sıra , ve Ankara'ya götürülmedi. Sarı kart ceza sınırında yer alan , , , ve Marcel Tisserand bugün de kart görürse salı günü Demir Grup Sivasspor karşısında takımda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: RICARDO, KITSIOU, PAZDAN, SARLIJA , ATILA, ÇEKICI, LUKASIC, LOBZHANIDZE, ALPER, PINTO, PAINTSIL.

FENERBAHÇE: HARUN, OZAN, TISSERAND, SZALAI, CANER, SOSA, MERT, MESUT, İRFAN, PELKAS, VALENCIA.

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