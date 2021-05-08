Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de parola belli: Kazan ve bekle! İşte Belözoğlu'nun 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Son 3 haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak istiyor. Farkın azalması için Beşiktaş'ın da Galatasaray ile oynayacağı derbide puan kaybetmesi beklenecek. Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
7 EKSİKLE GİTTİLER
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz, Samatta ve Sinan Gümüş Ankara'ya götürülmedi. Sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa ve Marcel Tisserand bugün de kart görürse salı günü Demir Grup Sivasspor karşısında takımda yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: RICARDO, KITSIOU, PAZDAN, SARLIJA , ATILA, ÇEKICI, LUKASIC, LOBZHANIDZE, ALPER, PINTO, PAINTSIL.
FENERBAHÇE: HARUN, OZAN, TISSERAND, SZALAI, CANER, SOSA, MERT, MESUT, İRFAN, PELKAS, VALENCIA.