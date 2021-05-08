Haberler Fenerbahçe Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI

maçı CANLI

ve , Süper Lig'in 40. haftasında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, 'un 3. dakikada attığı golle mücadelede gol perdesini açtı. Ozan Tufan bu gole 42'de cevap verdi. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:15
Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, , Saba Lobjanidze, Badji

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, , İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Arda Güler, Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arıyor. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

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