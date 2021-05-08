Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Arda Güler, Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.
SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arıyor. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.
FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK
Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
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