Son dakika! Başkent'te Fenerbahçe'den geri dönüş! Ankaragücü Fenerbahçe maçı ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynadı. Kanarya, Ankara'da Ankaragücü'ne konuk oldu. Müsabakada 3 puan Fenerbahçe'nin oldu.

Ankaragücü'nün golü 3. dakikada Alper Potuk'tan gelirken, Fenerbahçe 42'e Ozan Tufan, 90+6'da Valencia ile skor buldu ve maç Süper Lig devinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 79'a çıkardı ve Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi.

Fenerbahçe, bir sonraki maçını evinde Sivaspor ile oynayacak.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

11. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Endri Çekiçi şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin, güçlükle topu kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe'nin etkili atağında, sol çaprazdan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Friedrich, üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48. dakikada kendi yarı alanından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Alper Potuk, şutunu çekti. Savunmadaki Szalai'ye de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin ayağıyla dışarı gönderdi.

55. dakikada ceza sahasında son çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Pelkas, kale önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza alanında Kitsiou'dan seken topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Friedrich son anda meşin yuvarlağı önledi.

75. dakikada ev sahibi ekibin etkili atağında, Lobjanidze'nin pasıyla topla buluşan Geraldo'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Valencia topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.