Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftalar geldi çattı. 40. hafta maçlarıyla ligin zirvesi son şeklini alacak. Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı konuk ederken Fenerbahçe de Ankara deplasmanına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftalar geldi çattı. 40. hafta maçlarıyla ligin zirvesi son şeklini alacak. Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı konuk ederken Fenerbahçe de Ankara deplasmanına gidecek.
Tüm maçlar aynı saatte başlayacak olsa da en çok merak edilen müsabaka Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev derbi mücadelesi olacak. Rakiplerinin 5 puan önündeki Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli rakibi Galatasaray ise karşılaşacak.
Beşiktaş'ın hemen ardından 2. sırada yer alan ve liderin 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla Ankaragücü'yle karşılaşacak. Kendi maçını kazanıp derbiden puan kaybı haberini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk hesapları yapıyor
ŞAMPİYONU BELİRLEDİ
Futbol ligleri için yaptığı tahminlerde yakaladığı başarıyla dikkat çeken İngiltere merkezli Football Web Pages'in 'Süper Bilgisayar' uygulaması, bu senenin şampiyonunu da belirlerken bomba tahminler ortaya attı.
İŞTE O TAHMİNLER
Süper Bilgisayar, ligde geçtiğimiz 39 haftanın istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor. İşte Süper Bilgisayar'ın ortaya koyduğu istatiksel tahminler...
DEV DERBİYİ G.SARAY KAZANIYOR
Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs'ta yani yarın oynanacak 40. hafta maçlarında süper bilgisayara göre Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 1-0 yenerken Galatasaray da Beşiktaş karşısındaki dev derbi 2-1 kazanıyor.
41. HAFTA KAYIPSIZ
Şampiyonluk yolundaki diğer bir kritik hafta olan ve salı günü oynanacak olan 41. hafta maçlarında ise Beşiktaş, Karagümrük'ü 3-0, Galatasaray, Denizlispor'u 1-0 ve Fenerbahçe ise Sivasspor'u 2-1 mağlup ediyor.
F.BAHÇE SON HAFTADA ŞAMPİYON
Süper Bilgisayarın en bomba tahminleri ise son haftada yaşanıyor. Tahmine göre Süper Lig'in 42 yani son haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş, Göztepe'ye 2-1 yeniliyor. Kayserispor'u 1-0 yenen Fenerbahçe ise şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oluyor. Galatasaray ise son hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip ligi tamamlıyor.
İŞTE PUAN DURUMU
Süper Bilgisayarın tahminleri neticesinde belirlediği son maçların ardından oluşan puan tablosu şu şekilde;1- Fenerbahçe 85 puan2- Beşiktaş 84 puan3- Galatasaray 84 puan4- Trabzonspor 71 puan5- Hatayspor 64 puan.
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
Bir diğer merak edilen konu ise Süper Lig'den küme düşecek takımlar. İşte Milliyet'in derlediği habere göre ligin dibinde yer alıp TFF 1. Lig'e 4 takımlar;18- Ankaragücü - 41 puan19- BB Erzurumspor - 38 puan20- Gençlerbirliği - 36 puan21- Denizlispor - 28 puan.