Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

41. HAFTA KAYIPSIZ

Şampiyonluk yolundaki diğer bir kritik hafta olan ve salı günü oynanacak olan 41. hafta maçlarında ise Beşiktaş, Karagümrük'ü 3-0, Galatasaray, Denizlispor'u 1-0 ve Fenerbahçe ise Sivasspor'u 2-1 mağlup ediyor.