Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

'de 40. haftaya girilirken şampiyonluk yarışında heyecan en üst seviyeye çıktı. Derbi mücadelesinde deplasmanına konuk olurken deplasmanında 3 puan arayacak. İngilizlerin tahminleriyle ünlü robotu, 'in son 3 haftası için de sürpriz tahminlerde bulundu. İşte 3 haftanın tek tek skorları ve şampiyon olacak o takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:40 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:43
Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

'de şampiyonun belli olacağı haftalar geldi çattı. 40. hafta maçlarıyla ligin zirvesi son şeklini alacak. dev derbide 'ı konuk ederken de deplasmanına gidecek.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

Tüm maçlar aynı saatte başlayacak olsa da en çok merak edilen müsabaka ile arasında 'nda oynanacak dev derbi mücadelesi olacak. Rakiplerinin 5 puan önündeki Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli rakibi Galatasaray ise karşılaşacak.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

'ın hemen ardından 2. sırada yer alan ve liderin 5 puan gerisinde olan mutlak 3 puan parolasıyla 'yle karşılaşacak. Kendi maçını kazanıp derbiden puan kaybı haberini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk hesapları yapıyor

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

Futbol ligleri için yaptığı tahminlerde yakaladığı başarıyla dikkat çeken merkezli 'in 'Süper Bilgisayar' uygulaması, bu senenin şampiyonunu da belirlerken bomba tahminler ortaya attı.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

İŞTE O TAHMİNLER

Süper Bilgisayar, ligde geçtiğimiz 39 haftanın istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor. İşte Süper Bilgisayar'ın ortaya koyduğu istatiksel tahminler...

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

DEV DERBİYİ G.SARAY KAZANIYOR

'de 8 Mayıs'ta yani yarın oynanacak 40. hafta maçlarında süper bilgisayara göre , 'nü 1-0 yenerken da karşısındaki dev derbi 2-1 kazanıyor.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

41. HAFTA KAYIPSIZ

Şampiyonluk yolundaki diğer bir kritik hafta olan ve salı günü oynanacak olan 41. hafta maçlarında ise , 'ü 3-0, , 'u 1-0 ve ise 'u 2-1 mağlup ediyor.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

F.BAHÇE SON HAFTADA ŞAMPİYON

Süper Bilgisayarın en bomba tahminleri ise son haftada yaşanıyor. Tahmine göre 'in 42 yani son haftasında şampiyonluğun en büyük adayı , 'ye 2-1 yeniliyor. 'u 1-0 yenen ise şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oluyor. ise son hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip ligi tamamlıyor.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

İŞTE PUAN DURUMU

Süper Bilgisayarın tahminleri neticesinde belirlediği son maçların ardından oluşan puan tablosu şu şekilde;1- 85 puan2- 84 puan3- 84 puan4- Trabzonspor 71 puan5- Hatayspor 64 puan.

Son dakika spor haberleri | İngilizlerin ünlü robotundan sürpriz tahmin! Şampiyonluk ve derbi...

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Bir diğer merak edilen konu ise 'den küme düşecek takımlar. İşte Milliyet'in derlediği habere göre ligin dibinde yer alıp TFF 1. Lig'e 4 takımlar;18- - 41 puan19- BB Erzurumspor - 38 puan20- Gençlerbirliği - 36 puan21- - 28 puan.

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