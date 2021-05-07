Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Son dakika spor haberleri: 'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden , önceliği stoper mevkisine verdi. 'nin yanına bir takviye yapacak olan sarı-lacivertliler savunmanın göbeğini sağlama almayı amaçlıyor. Bu doğrultuda operasyon için düğmeye basan , stoper bölgesini dünya yıldızıyla güçlendirmek için görüşmelere başladı. İşte gündem yaratacak gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:38
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Ara transferde hamlesiyle nokta atışı yapan 'de stoper arayışları sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

'da Serdar Aziz'in performans olarak istenilen düzeye çıkamaması ve sık sakatlanması nedeniyle takıma direkt katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak için düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Savunma takviyesi konusunda ciddi arayışta olan aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

DAVID LUIZ BOMBASI!
Stoper tandeminde sağlam bir ikili oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, 'i gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

2019'da imza attığı Arsenal'de beklentilerin altında kalan eski Brezilya Milli Takım oyuncusu ile 'nin dirsek temasında olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

İLK GÖRÜŞME YAPILDI!
Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu ile 'nin ilk görüşmeyi yaptığı konuşuluyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

dışında Luiz'in eski kulübü Benfica ve MLS kulüplerinin devrede olduğu kaydedilirken Brezilyalı savunmacının performansından çok takım liderliği konusunda takımına fayda sağladığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Arsenal'de haftalık 140 bin euro kazanan için 'nin nasıl bir teklif önereceği ise şimdiden merak konusu.

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