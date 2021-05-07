Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İlk görüşme yapıldı

Ara transferde Attila Szalai hamlesiyle nokta atışı yapan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor.
Ara transferde Attila Szalai hamlesiyle nokta atışı yapan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor.
Kanarya'da Serdar Aziz'in performans olarak istenilen düzeye çıkamaması ve sık sakatlanması nedeniyle takıma direkt katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak için düğmeye basıldı.
Savunma takviyesi konusunda ciddi arayışta olan Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
DAVID LUIZ BOMBASI!
Stoper tandeminde sağlam bir ikili oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, David Luiz'i gündemine aldı.
2019'da imza attığı Arsenal'de beklentilerin altında kalan eski Brezilya Milli Takım oyuncusu David Luiz ile Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI!
Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi yaptığı konuşuluyor.
Fenerbahçe dışında Luiz'in eski kulübü Benfica ve MLS kulüplerinin devrede olduğu kaydedilirken Brezilyalı savunmacının performansından çok takım liderliği konusunda takımına fayda sağladığı belirtiliyor.
Arsenal'de haftalık 140 bin euro kazanan David Luiz için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif önereceği ise şimdiden merak konusu.