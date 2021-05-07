Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Fenerbahçe'de lig yarışında kritik haftalara giriliyor. Sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmadan 9 puan alıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kayıplarını bekleyecek. Bu nedenle bu hafta itibarıyla başlayacak aynı gün aynı saat maçları büyük önem arz edecek.
Sarı-lacivertlilerde teknik heyet de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel üçlüsü bu cumartesi başlayacak aynı gün aynı saat uygulaması için tüm senaryoları ve planları titizlikle hazırlıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre BB Erzurumspor maçında hızlı başlangıç ve erken golle sonuca giden Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında da benzer bir planı sahaya yansıtmak istiyor. Aynı saatte başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi de sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. 3-1 kazanılan BB Erzurumspor mücadelesinde benzer bir oyun planı kullanan Fenerbahçe, istediği sonuca ulaşmıştı.