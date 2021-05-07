Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: 'den sürpriz derbi planı! ve ...

Son dakika haberleri... 'in 40. haftasında ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, aynı saatte başlayacak - derbisinde takımları psikolojik olarak rahatsız etmek için sürpriz bir plan hazırladı. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 08:44
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

'de lig yarışında kritik haftalara giriliyor. Sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmadan 9 puan alıp, ve 'ın kayıplarını bekleyecek. Bu nedenle bu hafta itibarıyla başlayacak aynı gün aynı saat maçları büyük önem arz edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel üçlüsü bu cumartesi başlayacak aynı gün aynı saat uygulaması için tüm senaryoları ve planları titizlikle hazırlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Milliyet'te yer alan habere göre BB Erzurumspor maçında hızlı başlangıç ve erken golle sonuca giden , deplasmanında da benzer bir planı sahaya yansıtmak istiyor. Aynı saatte başlayacak - derbisi de sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. 3-1 kazanılan BB Erzurumspor mücadelesinde benzer bir oyun planı kullanan Fenerbahçe, istediği sonuca ulaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Rakiplerinin derbi mücadelesinde gidişatı etkilemek, psikolojik açıdan baskı uygulamak için önünde atılacak erken bir golün çok kritik olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Bu doğrultuda 'nün puan kaybettiği son 3 maçtaki savunma hataları da detaylı incelendi. Başkent ekibinin Başakşehir maçında yediği 2 hatalı gol ve özellikle tecrübeli stoper Kulusic'in cezalı duruma düşmesi sarı-lacivertlilerin planları için önemli detaylar oldu.

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