Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz derbi planı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Fenerbahçe'de lig yarışında kritik haftalara giriliyor. Sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmadan 9 puan alıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kayıplarını bekleyecek. Bu nedenle bu hafta itibarıyla başlayacak aynı gün aynı saat maçları büyük önem arz edecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel üçlüsü bu cumartesi başlayacak aynı gün aynı saat uygulaması için tüm senaryoları ve planları titizlikle hazırlıyor.