Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 40. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 40. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.
Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Emre Belözolu, tecrübeli futbocu Gökhan Gönül ile bir araya geldi.
GÖKHAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Alanya maçında gördüğü kırmızı kartın üzüntüsünü atlatamayan Gökhan Gönül ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu'nun yaptığı bu moral konuşmasının Gökhan'ı fazlasıyla mutlu ettiği kaydedildi.