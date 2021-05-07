Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Son dakika spor haberi: 'de görüşme odasına!

Son dakika haberi: 'de Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-laciverliler 'in 40. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör , ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:41 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:49
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 40. haftada deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Emre Belözolu, tecrübeli futbocu ile bir araya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

GÖKHAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

'de teknik sorumlu , Alanya maçında gördüğü kırmızı kartın üzüntüsünü atlatamayan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül görüşme odasına!

Sarı-lacivertli takımda, 'nun yaptığı bu moral konuşmasının Gökhan'ı fazlasıyla mutlu ettiği kaydedildi.

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