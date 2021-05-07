Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Son dakika haberi: 'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. golcünün sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Samatta için ilk resmi açıklama da geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 12:53
Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

'nin zorunlu satın alma opsiyonu olan 6 milyon euro'yu ödeyerek kadrosuna katacağı için kiralık ya da en az zararla satma ihtimalleri masaya yatırılıyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Belçika'da iyi bir dönem geçiren ve piyasası olan forvetin tekrar oraya dönmesi söz konusuydu. Ve beklenen açıklama geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Belçika basınına açıklamalarda bulunan Genk Sportif Direktörü Dimitri de Conde, kulübün transfer planları anlatırken 'dan bahsetti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

ile ilgilendiklerini söyleyen Conde, forvetlerini sattıkları takdirde Samatta'yı alabileceklerini söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Dimitri De Conde, "Paul Onuachu için henüz reddedilmeyecek bir teklif almadık. ise listemizde olan bir oyuncu" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

'yı Everton'a 10.5 milyon euro'ya satan Genk, 'ye kiralama mı yoksa satın alma mı teklif edecek merak konusu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Genk'te çok iyi bir dönem geçiren 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamış ve oyunuyla önemli takımların dikkatini çekmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'yı resmen açıkladılar! Transfer...

Aynı başarısı İngiltere ve Türkiye'de yakalayamayan oyuncu 'da 16 maçta 2, 'de ise 29 maçta 6 golde kaldı.

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