Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. 16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanı kadrosuna alındı.
Eğer teknik direktör Emre Belözoğlu genç ismi maçta oyuna alırsa, Arda Güler Fenerbahçe'de forma giymiş en genç oyuncu olan Ömer Faruk Beyaz'dan bu apoleti alacak.
Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. 16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanı kadrosuna alındı.