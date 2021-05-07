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Son dakika haberleri | 'de sürprizi! ...

Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren , 40. hafta maçında deplasmanına çıkacak. ile mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki de kadroya dahil edildi. Eğer maçta süre alırsa 'dan rekoru alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:12
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