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Yeni gözde Çağtay

Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fenerahçe’nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp. Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, ’nın da kaptanı. Emre Belözoğlu’nun da çok beğendiği Kurukalıp’ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Yeni gözde Çağtay
Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fenerahçe'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp. Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 'nın da kaptanı. Emre Belözoğlu'nun da çok beğendiği Kurukalıp'ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.
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