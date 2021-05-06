Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Yeni sezonda da şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen sarı-lacivertliler Süper Lig'in 2 yıldızını gündemine aldı. İşte o isimler ve transferde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:51
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Bu maçı da kazanmak isteyen , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'a önerilen ismi açıkladı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Forvet arkası etkili bir oyuncu isteyen 'a 30 Haziran 2021'de bitecek olan Max Meyer önerildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Ancak , Max Meyer'e sıcak bakmadı.

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