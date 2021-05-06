Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! "Aldığımız duyumlara göre..."

"ZORUNLULUK HALİNE GELDİ" IFAB'ın hazırladığı kural kitabında geçenleri de anlatan Pirşen, "Faullü müdahalenin şiddeti, ofsaytta müdahale, elle oynama yorumları gibi subjektif kararlar için 'sahada inceleme' uygundur. Söz konusu bu düzenleme bu sezona kadar yüksek bir tavsiyeyken, bu sezonki edisyonda zorunluluk haline geldi" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE..."

"Yaşananlardan ve maçtaki gördüklerimizden anladığımız, her iki hakemin de 11.2 maddesindeki subjektif yorum gerekliliğinden ve VAR Protokolündeki sahada inceleme zorunluluğundan haberdar olmadığı ve böylece kural hatası yaptıkları. Zaten aldığımız duyumlara göre raporlarında durumu farketmeyerek objektif kritere göre karar verdiklerini belirtmişler. Maçı izleyenler hakemin kulaklıkla konuştuktan sonra ofsayt verdiğini hatırlayacaktır. Durum ortada, kuralı bilip bilmediklerine VAR konuşmalarını dinleyerek de vakıf olabilirler. Bu incelemeler yapılmadan verilecek her türlü karar sakat olacaktır."