Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! "Aldığımız duyumlara göre..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."
ALPER PİRŞEN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise hakemin pozisyonu VAR'da tekrar incelemesinin zorunluğu olduğunun altını çizdi ve "Gidip izlese ve aynı kararı verse üzülür, 'hakem hatası' der, ama kurala uygun davrandığı için bu itirazda bulunamazdık" dedi.
"BİZZAT KENDİ İNCELEME YAPMALIDIR"
Milliyet'te yer alan habere göre; hakemin pozisyonu bizzat incelememesinin böyle bir hamleye neden olduğunu belirten Alper Pirşen, "IFAB kurallarına göre hakemin pozisyonu bizzat incelemesi gerekirdi. Kurallar açık. Objektif durumlarda hakemin VAR uyarısını dikkate alması doğaldır ve uygundur. Ancak Valencia'nın pozisyonu Tottenham-Arsenal maçındaki örnekte olduğu gibi subjektif karar gerektiriyordu. Subjektif yorumlama gereken hallerde müsabaka hakemi VAR'ın görüşüyle yetinemez ve bizzat kendi inceleme yapmalıdır" dedi.