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Son dakika haberleri | 'de transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

'de 'ın ardında ikinci sırada bulunan , gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı. Teknik sorumlu , transfer listesini oluştururken gidecekleri ve gelmesini istediği isimleri bildirdi. Genç teknik adam özellikle bir ismin mutlaka alınmasını istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

Yeni sezonda 'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan 'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR

Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten 'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 ve 1 oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

Başarılı hoca ayrıca ve 'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 alınması yönünde görüş bildirdi. en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

Sözleşmesi süren , , ve 'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, " mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli forvet lazım" dediği belirlendi.

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