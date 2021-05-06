Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde isim verdi! "Mutlaka alalım"

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.