Samatta’ya kulüp aranıyor

Hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta kesin olarak gözden çıkarıldı. 6 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu olan yıldıza eski kulübü Genk talip. Ancak önerdiği bonservis bedeli 3 milyon euro. Yönetimin, başka bir teklif gelmemesi halinde az bir zararı göze alarak Samatta’yı Genk’e kiralaması ya da satması bekleniyor.
Hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta kesin olarak gözden çıkarıldı. 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olan yıldıza eski kulübü Genk talip. Ancak önerdiği bonservis bedeli 3 milyon euro. Yönetimin, başka bir teklif gelmemesi halinde az bir zararı göze alarak Samatta'yı Genk'e kiralaması ya da satması bekleniyor.