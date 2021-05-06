Haberler Fenerbahçe Samatta’ya kulüp aranıyor

Samatta’ya kulüp aranıyor

Hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta kesin olarak gözden çıkarıldı. 6 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu olan yıldıza eski kulübü talip. Ancak önerdiği bonservis bedeli 3 milyon euro. Yönetimin, başka bir teklif gelmemesi halinde az bir zararı göze alarak Samatta’yı Genk’e kiralaması ya da satması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Samatta’ya kulüp aranıyor
Hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta kesin olarak gözden çıkarıldı. 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olan yıldıza eski kulübü talip. Ancak önerdiği bonservis bedeli 3 milyon euro. Yönetimin, başka bir teklif gelmemesi halinde az bir zararı göze alarak Samatta'yı Genk'e kiralaması ya da satması bekleniyor.
SON DAKİKA