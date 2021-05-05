Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.
Zeki Uzundurukan, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'ye önerildiğini açıkladı.