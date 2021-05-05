Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'den yılın bombası! 'ın eski yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk potasında bulunan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertlilere 'ın eski yıldızı önerildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:11 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine dair konuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Zeki Uzundurukan, geçtiğimiz sezonlarda 'da forma giyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in 'ye önerildiğini açıkladı.

SON DAKİKA