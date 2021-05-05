Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı birçok yıldızla adından sık sık söz ettiren Kanarya, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle en çok konuşulan takımlardan biri olmaya aday.
Neredeyse tüm mevkilere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de stoper bölgesi...
Geçen sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos takviyeleriyle bu bölgeyi güçlendirmişti.
Ancak iki oyuncudan da istediği katkıyı alamayan Kanarya'nın savunma hattındaki sıkıntıları bu sezon da devam etmişti.
Stoper bölgesinde yaşanan sorunun ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz bu bölgeye monte edilmiş, Sadık Çiftpınar da forma şansı bulmaya başlamıştı.
Ara transfer döneminde Apollon Limassol takımından Attila Szalai'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Macar futbolcunun hem savunma hem de hücum hattında verdiği katkıdan memnun kaldı.
Sezon sonunda Tisserand ve Lemos'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alma kararı alan yönetim, Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye en az bir takviye yapma kararı aldı.
Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.
SHKODRAN MUSTAFI BOMBASI!
Fenerbahçe, Schalke 04'te forma giyen Shkodran Mustafi'yi gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek Alman savunma oyuncusuyla ilk teması kurduğu ve olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi.
MESUT ÖZİL DEVREDE
Mesut Özil'in de hem Arsenal'den hem de Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi'nin Fenerbahçe'ye transferi için devrede olduğu öne sürüldü.
Yönetimin sezonun sona ermesiyle birlikte 29 yaşındaki stoperin transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
SHKODRAN MUSTAFI KİMDİR?
17 Nisan 1992 tarihinde Almanya'nın Bad Hersfeld kentinde dünyaya gelen Shkodran Mustafi, futbola Hamburg altyapısında başladı.
Premier Lig ekibi Everton'ın altyapısında da forma giyen Mustafi, 2012 yılında 75 bin Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu.
İtalyan ekibinde 2.5 sezon boyunca başarılı bir performans gösteren Arnavut asıllı Alman futbolcu, 2014 yılında 8 milyon karşılığında Valencia'nın yolunu tuttu.
Kariyerindeki asıl patlamayı İspanyol ekibinde yaşayan Shkodran Mustafi, burada geçirdiği 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti ve 2016 yılında 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e gönderildi.
4.5 sezon formasını terlettiği Premier Lig ekibinden ara transfer döneminde ayrılan 29 yaşındaki stoper, Schalke 04 ile sözleşme imzaladı.
Bundesliga'dan düşmesi kesinleşen Schalke ile yola devam etmeyi planlamayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkısı üretemeyen Mustafi'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.