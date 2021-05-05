Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Son dakika spor haberi: 'den transfer bombası! devrede

Son dakika transfer haberi: 'in bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde kalan maçlarını kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yakın. Transferde 'in devrede olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı birçok yıldızla adından sık sık söz ettiren , yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle en çok konuşulan takımlardan biri olmaya aday.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Neredeyse tüm mevkilere takviye yapmayı planlayan 'nin önceliklerinden biri de bölgesi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Geçen sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında ve takviyeleriyle bu bölgeyi güçlendirmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Ancak iki oyuncudan da istediği katkıyı alamayan 'nın savunma hattındaki sıkıntıları bu sezon da devam etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

bölgesinde yaşanan sorunun ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu bu bölgeye monte edilmiş, da forma şansı bulmaya başlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Ara transfer döneminde takımından 'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Macar futbolcunun hem savunma hem de hücum hattında verdiği katkıdan memnun kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Sezon sonunda Tisserand ve Lemos'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alma kararı alan yönetim, 'in yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye en az bir takviye yapma kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

SHKODRAN MUSTAFI BOMBASI!

, Schalke 04'te forma giyen Shkodran Mustafi'yi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek Alman savunma oyuncusuyla ilk teması kurduğu ve olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

MESUT ÖZİL DEVREDE

'in de hem Arsenal'den hem de Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi'nin 'ye transferi için devrede olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Yönetimin sezonun sona ermesiyle birlikte 29 yaşındaki stoperin transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

SHKODRAN MUSTAFI KİMDİR?

17 Nisan 1992 tarihinde Almanya'nın Bad Hersfeld kentinde dünyaya gelen Shkodran Mustafi, futbola Hamburg altyapısında başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Premier Lig ekibi Everton'ın altyapısında da forma giyen Mustafi, 2012 yılında 75 bin Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

İtalyan ekibinde 2.5 sezon boyunca başarılı bir performans gösteren Arnavut asıllı Alman futbolcu, 2014 yılında 8 milyon karşılığında Valencia'nın yolunu tuttu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Kariyerindeki asıl patlamayı İspanyol ekibinde yaşayan Shkodran Mustafi, burada geçirdiği 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti ve 2016 yılında 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e gönderildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

4.5 sezon formasını terlettiği Premier Lig ekibinden ara transfer döneminde ayrılan 29 yaşındaki , Schalke 04 ile sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Bundesliga'dan düşmesi kesinleşen Schalke ile yola devam etmeyi planlamayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil devrede

Bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkısı üretemeyen Mustafi'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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