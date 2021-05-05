Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Son dakika spor haberi: 'de flaş kararı!

Son dakika haberi: 'de 'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını da sürdürüyor. Sportif direktör ve teknik sorumlu , ekibinin transfer listesine giren ile ilgili de kararını verdi. İşte son gelişmeler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:13 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:15
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen ile çıkış yakalayan 'de gelecek sezonun planlamaları da yapılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat sarı-lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Bunlardan biri de ... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, 'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

BELÖZOĞLU KARARINI VERDİ

ekibi Fiorentina'nın takibe aldığı için 'nun tavrı net.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

'nin genç hocası, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahanın takımda tutulmasını istedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Takımdaşlığı, arkadaşlarıyla iletişimi ve zor dönemlerdeki tavrıyla başkan Ali Koç'un da gözdeleri arasında yer alan 'ın astronomik bir ücret olmadıkça 'de kalması bekleniyor.

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