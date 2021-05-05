Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı!

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da yapılmaya başlandı.

Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat sarı-lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.