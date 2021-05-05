Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

Son dakika haberleri | transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

Gelecek sezona bu yıl olduğu gibi iddialı ve geniş bir kadroyla girmek isteyen kolları sıvadı. Yine teknik sorumlu 'nun listesine göre hareket edecek olan , çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler milli yıldızla şimdiden anlaşmaya varırken tecrübeli stoperin transferini de kısa süre içerisine bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile söz kestiği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

Sarı-lacivertliler, Sabah'ın haberine göre Aytemiz 'un İngiliz stoperi için de pazarlıklarını sürdürüyor. , gelecek sezon 'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

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'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.

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