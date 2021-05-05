Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Biri tamam diğeri sırada

Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kestiği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Sabah'ın haberine göre Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.
SZALAI'YE PARTNER
Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.