İstikrar abidesi

Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe’de vazgeçilmezler arasına adını yazdıran Attila Szalai, Erzurum maçı istastistikleriyle de dikkat çekti. Yüzde 94 pas isabetiyle 90 dakikayı tamamlayan Macar stoper, 5 ikili mücadelenin de 4’ünü kazandı, 12 isabetli uzun pasla hücuma da katkı sağladı.
Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına adını yazdıran Attila Szalai, Erzurum maçı istastistikleriyle de dikkat çekti. Yüzde 94 pas isabetiyle 90 dakikayı tamamlayan Macar stoper, 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazandı, 12 isabetli uzun pasla hücuma da katkı sağladı.