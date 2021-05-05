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İstikrar abidesi

Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe’de vazgeçilmezler arasına adını yazdıran , Erzurum maçı istastistikleriyle de dikkat çekti. Yüzde 94 pas isabetiyle 90 dakikayı tamamlayan Macar stoper, 5 ikili mücadelenin de 4’ünü kazandı, 12 isabetli uzun pasla hücuma da katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
İstikrar abidesi
Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına adını yazdıran , Erzurum maçı istastistikleriyle de dikkat çekti. Yüzde 94 pas isabetiyle 90 dakikayı tamamlayan Macar stoper, 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazandı, 12 isabetli uzun pasla hücuma da katkı sağladı.
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