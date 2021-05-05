Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

Son dakika haberleri | 'de tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

'de şampiyonluğu kovalayan , bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor. Forvetlerinden beklediği katkıyı alamayan , bu sıkıntıyı yeniden yaşamak istemiyor. Teknik sorumlu bu doğrultuda tercihini yaptı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon golcüsü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak
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Geçtiğimiz yıl formasını giydiği 'den bu sezon başında 'ya yüksek bedelle transer olan , yine gündemde...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

Teknik direktör 'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

Belözoğlu'nun 27 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimler üzerinde durulmasını istediği öğrenildi.

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