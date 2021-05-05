Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tercihini yaptı! Yeni golcü o olacak

Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transer olan Vedat Muriç, yine gündemde...
Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transer olan Vedat Muriç, yine gündemde...
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi.
Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Belözoğlu'nun 27 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimler üzerinde durulmasını istediği öğrenildi.