Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Sen neymişsin! Emre Belözoğlu geldi Enner Valencia coştu

Son dakika haberi: Sen neymişsin! Emre geldi Enner coştu

'de takımın başına Emre geldi, Enner coştu... Yıldız futbolcu, Büyükşehir Belediye karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı, son 6 maçta 6 gole direkt katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sen neymişsin! Emre Belözoğlu geldi Enner Valencia coştu

Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre 'nun hücumdaki ilk tercihi olan Enner , rakip kalecilerin kabusu oldu. karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, galibiyetin baş mimarıydı. 12. dakikada kaleci 'yi avlayan Ekvadorlu oyuncu, 14'te de 'a gol attırdı. Belözoğlu'nun son 6 maçta en uçta görev verdiği yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.


'SONUNA KADAR DEVAM'
Attığı 10 golle bu sezon 'nin 'deki en skorer ismi olan Valencia, maçın ardından bir hayli mutluydu. Attığı golden çok 3 puanın değerli olduğuna vurgu yapan yıldız oyuncu, "Biz son maçın son saniyesine kadar şampiyonluk yolunda umutlarımızı koruyacağız. Ligde zor durumda olan bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Kalan 3 maçımızı kazanıp, rakibimizin puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz. Futbolda her şey mümkün. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen , 13 gole direkt katkı sağladı. 11 kez ağları sarsan Ekvadorlu, 2 de asist yaptı.

, Süper Lig'de 'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.

SON DAKİKA