Haberler Fenerbahçe İrfan Can’dan keyif kahvesi!

’dan keyif kahvesi!

'nin 'u farklı mağlup ettiği mücadeleye damga vurdu. ’nın yıldızı maçında şiir gibi oynadı. 2. golün asistini yaptı. 3. golü hazırladı. Resital sundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
İrfan Can’dan keyif kahvesi!

Devre arasında sarı-lacivertlilere gelen yıldız isim bir süredir istenilen performansı sergileyemiyordu. Dün 'de özlenen İrfan'ı izlettirdi. 'nın ile bulduğu 2. golde mükemmel bir asist yaptı. 'ın vuruşuyla biten 3. golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Sadece tabelaya değil oyuna da etkisi üst düzeydi. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla milimetrik paslar verdi. , , ve ile birlikte orta sahadaki kusursuz pas örgüsünün kahramanlarından biri oldu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

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