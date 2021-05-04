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rüzgar gibi geçti!

fırtına gibi girdiği maçta (P), Valencia ve Pelkas’la 3 puanı aldı. ’la farkı yeniden 5’e indirip şampiyonluk şansını son 3 haftaya taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe rüzgar gibi geçti!

'in 39. haftasında sahasında ağırladığı 'u ilk yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 76'ya yükselterek 'ı geçti ve yeniden ikinci sıraya yükseldi. Lider ile farkı ise 5'e indirip şampiyonluk umudunu son 3 haftaya taşıdı. 'ndaki mücadeleye fırtına gibi başlayan Kanarya ilk atağında penaltı kazandı. Atışı kullanan topu filelere yolladı: 1-0. Can'ın ara paslarıyla Erzurum defansını dağıtan sarı-lacivertliler, Valencia ve Pelkas'la iki gol daha bulup 14'te 3-0'ı yakaladı.

DADAŞ ATEŞ HATTINDA
İlk yarıda skoru garantiye alan sarılacivertliler ikinci yarıda frene bastı. Erzurumspor'un çabaları Özgür'le sadece 1 gol getirdi. Fenerbahçe girdiği diğer pozisyonlardan yararlanamayınca maç 3-1 sona erdi. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kanarya 40. haftada deplasmanda ile karşılaşacak. Üst üste 2. yenilgisini alan ve 37 puanda kalarak düşme hattından çıkamayan ise sahasında 'yı konuk edecek.

GUSTAVO YİNE YEDEK
Kanarya'da 11'de - rotasyonu dışında bir değişiklik daha oldu. , Gökhan ile Sangare'nin yokluğunda Ozan'ı sağ beke çekip, orta sahaya geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen İrfan'ı monte etti. Gustavo yine yedek soyundu.

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