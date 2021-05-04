Fenerbahçe rüzgar gibi geçti!

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Erzurumspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 76'ya yükselterek Galatasaray'ı geçti ve yeniden ikinci sıraya yükseldi. Lider Beşiktaş ile farkı ise 5'e indirip şampiyonluk umudunu son 3 haftaya taşıdı. Ülker Stadı'ndaki mücadeleye fırtına gibi başlayan Kanarya ilk atağında penaltı kazandı. Atışı kullanan Sosa topu filelere yolladı: 1-0. İrfan Can'ın ara paslarıyla Erzurum defansını dağıtan sarı-lacivertliler, Valencia ve Pelkas'la iki gol daha bulup 14'te 3-0'ı yakaladı.



DADAŞ ATEŞ HATTINDA

İlk yarıda skoru garantiye alan sarılacivertliler ikinci yarıda frene bastı. Erzurumspor'un çabaları Özgür'le sadece 1 gol getirdi. Fenerbahçe girdiği diğer pozisyonlardan yararlanamayınca maç 3-1 sona erdi. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kanarya 40. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Üst üste 2. yenilgisini alan ve 37 puanda kalarak düşme hattından çıkamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



GUSTAVO YİNE YEDEK

Kanarya'da 11'de Serdar- Tisserand rotasyonu dışında bir değişiklik daha oldu. Emre Belözoğlu, Gökhan ile Sangare'nin yokluğunda Ozan'ı sağ beke çekip, orta sahaya geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen İrfan'ı monte etti. Gustavo yine yedek soyundu.