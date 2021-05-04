Emre Belözoğlu: Mücadeleye devam

Fenerbahçe'nin hocası Emre Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum" dedi. Daha üretken olmaları gerektiğinin altını çizen Emre, "Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek" diye konuştu. Sarı-lacivertli hoca, şampiyonluk yarışı için de "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak" ifadesini kullandı.