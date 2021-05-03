Son dakika spor haberi: Umut varsa hayat var! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel BB Erzurumspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider Beşiktaş ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. Hedef en kötü ihtimalle ligi Galatasaray'ın önünde 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

7 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

DADAŞ CAN DERDİNDE

Erzurumspor ligde kalma savaşı veriyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek avantaj kaybeden Yılmaz Vural'ın ekibi de sahaya galibiyet için çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan lacivert-beyazlıların puan kaybına tahammülü yok.

4. RANDEVU

İKİ takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç maçın ikisini Fenerbahçe kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Kanarya 6, Erzurumspor 2 gol attı.

5 EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül bu akşam takımda yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes