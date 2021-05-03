Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Umut varsa hayat var! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel BB Erzurumspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Umut varsa hayat var! İşte 'nin muhtemel BB maçı 11'i

Son dakika spor haberi... 'in 39. haftasında ile karşılaşacak olan mutlak galibiyet peşinde. Sarı-lacivertliler kazanıp matematiksel olarak devam eden şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. İşte Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında dair detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Umut varsa hayat var! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel BB Erzurumspor maçı 11'i

, 'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. Hedef en kötü ihtimalle ligi 'ın önünde 2. sırada bitirip biletini almak. 'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

7 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan , , , Jose , Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

DADAŞ CAN DERDİNDE
Erzurumspor ligde kalma savaşı veriyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek avantaj kaybeden Yılmaz Vural'ın ekibi de sahaya galibiyet için çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan lacivert-beyazlıların puan kaybına tahammülü yok.

4. RANDEVU
İKİ takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç maçın ikisini Fenerbahçe kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Kanarya 6, Erzurumspor 2 gol attı.

5 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül bu akşam takımda yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes

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