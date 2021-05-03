Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

Son dakika transfer haberi: 'den ayrılan yıldız 'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sportif direktör ve teknik sorumlu liderliğinde gelecek sezon kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor. Teknik ekip çalışmalarını sürdürürken sarı-lacivertlilerde büyük bir sürpriz yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcu Emre Belözoğlu'nu arayarak geri dönmek istediğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

Geçen yıl 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu 'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

FENERBAHÇE İÇİN HAZIRIM…

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

BELÖZOĞLU OLUMLU YAKLAŞTI

'nun da Vedat Muriç'e çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

TEK ÇIKAR YOK KİRALAMAK…

Uefa ile FFP anlaşması devam eden 'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında. (Takvim)

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