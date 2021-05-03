Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan yıldız Emre Belözoğlu'nu aradı! "Dönmek istiyorum"

Fenerbahçe 'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen yıl Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu 'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE İÇİN HAZIRIM…

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.