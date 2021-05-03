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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de zorunlu 2 değişiklik

Fenerbahçe’de teknik sorumlu , 0-0 sona eren maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde 6 oyuncu ise sakatlık ve ceza durumu sebebiyle maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:17
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de zorunlu 2 değişiklik

'in 39. haftasında 'u konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü , ligde son oynadıkları mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan ile cezalı 'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine ve ilk 11'e dahil oldu.

Erzurumspor karşısında kalede yer alırken, savunma dörtlüsü , Marcel Tisserand, ve 'den oluştu. Orta sahada yine görev yaparken, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride uçta yer aldı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda bulunmuyor.

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