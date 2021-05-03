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Son dakika spor haberi: 'de 5 eksik! İşte 'nun maçı 11'i

Son dakika spor haberi... 'in 39. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. ve 'ın 3 puan kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, teknik sorumlu sahaya süreceği ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte - maçına dair detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 5 eksik! İşte Belözoğlu'nun Erzurumspor maçı 11'i
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