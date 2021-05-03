Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 5 eksik! İşte Belözoğlu'nun Erzurumspor maçı 11'i
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbaçhe, sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu sahaya süreceği ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Fenerbahçe-Erzurumspor maçına dair detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36