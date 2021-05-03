Fenerbahçe'den Beşiktaş tarifesi! Erzurumspor maçında...

Süper Lig'in 39. dakikasında Fenrbahçe, Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u konuk ederken, 6. dakikada Sosa (P), 12. dakikada Valencia, 14. dakikada Pelkas ile 3-0'lık üstünlüğü sağladı.

AKILLARA BEŞİKTAŞ GELDİ

Bulunan erken gollerle beraber akıllara Beşiktaş geldi. Siyah beyazlılar, 7-0'lık Hatayspor galibiyetinde de aynı kaderi yaşamıştı.

Beşiktaş'ın golleri 2' David (KK) ve Larin'den (11', 14') geldi.

Öte yandan siyah beyazlılar, 2010/11'den bu yana bir Süper Lig maçında en erken 3-0 öne geçen takım olmayı başarmıştı.