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'den tarifesi! Erzurumspor maçında...

, Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor'u konuk ederken, maçın henüz 14. dakikasında 3-0 öne geçmeyi başardı. Sarı lacivertliler, bu konuda ligin lideri ile aynı tarifeyi uyguladı. Siyah beyazlılar da henüz 14. dakikada Hatayspor önünde 3-0'lık üstünlüğü yakalamış, maç 7-0 sona ermişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:09
Fenerbahçe'den Beşiktaş tarifesi! Erzurumspor maçında...

Süper Lig'in 39. dakikasında , Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u konuk ederken, 6. dakikada Sosa (P), 12. dakikada Valencia, 14. dakikada ile 3-0'lık üstünlüğü sağladı.

AKILLARA BEŞİKTAŞ GELDİ
Bulunan erken gollerle beraber akıllara geldi. Siyah beyazlılar, 7-0'lık Hatayspor galibiyetinde de aynı kaderi yaşamıştı.

Beşiktaş'ın golleri 2' David (KK) ve Larin'den (11', 14') geldi.

Öte yandan siyah beyazlılar, 2010/11'den bu yana bir Süper Lig maçında en erken 3-0 öne geçen takım olmayı başarmıştı.

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