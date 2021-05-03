Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında BB Erzurumspor'u konuk ettiği maçta Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ile ilgili yaptığı açıklamada "Maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ!

Ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Serdar Aziz'den şaşırtan bir hamle geldi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını sildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maçta görev alan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.