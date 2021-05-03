Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

'de 'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

'de 'den flaş bir hamle geldi. maçında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edilen 30 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını sildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:38
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

'in 39. haftasında 'nin sahasında 'u konuk ettiği maçta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik sorumlu , Serdar Aziz ile ilgili yaptığı açıklamada "Maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ!
Ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Serdar Aziz'den şaşırtan bir hamle geldi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını sildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maçta görev alan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

SON DAKİKA