Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Erzurumspor maçında flaş gelişme! Emre Belözoğlu maç bitmeden...

maçında flaş gelişme! maç bitmeden...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 'u 3-1 mağlup ederken, maçın bitimine kısa bir süre kalan sürpriz gelişme yaşandı. Teknik Sorumlu , soyunma odasına erken gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:14
Fenerbahçe Erzurumspor maçında flaş gelişme! Emre Belözoğlu maç bitmeden...

Süper Lig'de , 'nda 'u ağırladı. Şampiyonluk yarışında kalmak ve en azından ilk 2 sırada ligi bitirmek için büyük önem taşıyan bu müsabakadan Kanarya, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bununla beraber maçın bitimine kısa bir süre kala , soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

Genç teknik adam, dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde daha kenarından ayrıldı.

O POZİSYON SONRASI...
Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun soyunma odasına gitmesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adam, Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

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