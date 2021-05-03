Fenerbahçe Erzurumspor maçında flaş gelişme! Emre Belözoğlu maç bitmeden...

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Şampiyonluk yarışında kalmak ve en azından ilk 2 sırada ligi bitirmek için büyük önem taşıyan bu müsabakadan Kanarya, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bununla beraber maçın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu, soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

Genç teknik adam, dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde daha kenarından ayrıldı.



O POZİSYON SONRASI...

Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun soyunma odasına gitmesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adam, Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından soyunma odasına gitmeyi tercih etti.